Covid | Pregliasco | “Inverno 2023 sarà a rischio Green pass? Fino a giugno”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Una dopo l’altra, le misure anti-stanno finendo da parte. Dopo le mascherine all’aperto dovrebbe toccare a quelle al chiuso. Poi alle zone a colori. Infine al. La linea è quella dell’alleggerimento, anche se alcuni esperti invitano alla prudenza. Tra questi Fabrizio, ricercatore di Virologia dell’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi. Il virologo, intervistato da La Stampa, ha detto: “Come dico sempre non esiste un manuale di gestione della pandemia e ci possono essere molte valutazioni politiche a riguardo. Spesso non si conta solo la salute, ma l’equilibrio sociale, psicologico ed economico di un popolo. Anche in Italia c’è molta voglia di finirla con le misure e tanti messaggi di questi giorni vengono interpretati come un liberi tutti, mentre ogni ...

Adnkronos : #Covid Italia, Pregliasco: 'Estate tranquilla ma inverno 2023 sarà a rischio'. - SkyTG24 : #Covid19, Pregliasco: '#GreenPass fino a giugno, inverno 2023 a rischio' - Adnkronos : #Pregliasco sul Super #greenpass al lavoro per gli over 50: 'E' scelta politica'. #covid - Dome689 : RT @Open_gol: Il ricercatore dell’Università di Milano dice che nuove varianti sono possibili ed è necessario un piano pandemico https://t… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid Italia, Pregliasco: 'Estate tranquilla ma inverno 2023 sarà a rischio'. -

Ci aspettano mesi tranquilli durante primavera e estate, ma in inverno il rischio di un ritorno delè decisamente concreto. Ne è convinto il professor Fabrizio, ricercatore all'Università Statale di Milano, direttore dell'ospedale Galeazzi di Milano nonché membro della task force ...La pandemia è davvero completamente finita? 'No - ha sottolineato a Rai Radio1- ...i positivi potrebbe rappresentare la soluzione definitiva per arrivare a una nuova normalità post- ...per Pregliasco “estate tranquilla ma inverno a rischio” 10:34Suolo pubblico a Palermo, con la fine dello stato di emergenza Covid è corsa contro il tempo per le concessioni 10:29A Lampedusa un Centro ...Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Virologia dell’Università Statale di Milano, intervistato da La Stampa, ha espresso il suo parere sulle misure anti Covid-19: “Come dico sempre non esiste un ...