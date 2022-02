Covid, in provincia di Bergamo 511 nuovi positivi (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono 511 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, secondo il bollettino di martedì 22 febbraio. In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-6) e diminuiscono i ricoverati nei reparti (-68) mentre si registrano altri 53 decessi. A fronte di 97.127 tamponi effettuati, sono 7.146 i nuovi positivi (7,3%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 97.127, totale complessivo: 32.650.440 – i nuovi casi positivi: 7.146 – in terapia intensiva: 137 (-6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.272 (-68) – i decessi, totale complessivo: 38.405 (+53) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.140 di cui 843 a Milano città; Bergamo: 511; Brescia: 893; Como: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono 511 ial-19 indi, secondo il bollettino di martedì 22 febbraio. In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-6) e diminuiscono i ricoverati nei reparti (-68) mentre si registrano altri 53 decessi. A fronte di 97.127 tamponi effettuati, sono 7.146 i(7,3%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 97.127, totale complessivo: 32.650.440 – icasi: 7.146 – in terapia intensiva: 137 (-6) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.272 (-68) – i decessi, totale complessivo: 38.405 (+53) Icasi per: Milano: 2.140 di cui 843 a Milano città;: 511; Brescia: 893; Como: ...

Advertising

TeleuniversoTV : Covid – Sono 515 i nuovi casi in provincia di Frosinone e zero decessi : - infoitinterno : Covid, il bollettino: 2 morti in provincia e 129 contagi cesenati. Un nuovo ricovero in Terapia intensiva - StampaVercelli : Covid, altri 86 contagi a Vercelli e provincia: il bollettino di martedì 22 febbraio - occhio_notizie : In provincia di Salerno si registrano altri 1344 nuovi contagi Covid. Lo rende noto il bollettino diramato dal mini… - news_forlicesen : Covid, il bollettino: 2 morti in provincia e 129 contagi cesenati. Un nuovo ricovero in Terapia intensiva… -