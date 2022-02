Clima | sulle Alpi meridionali l’inverno più mite e secco dal 1864 | temperature medie più alte di 1 | 8 gradi rispetto alla norma

(Di martedì 22 febbraio 2022) Sul versante meridionale dellenon si vedeva un inverno cosìda più di 150 anni: per la precisione dal. Lo sostiene l’ufficio federale di meteorologia MeteoSvizzera, che ha comparato i dati di questo gennaio con quelli degli ultimi 158 anni. Il risultato dell’analisi è netto:meteorologico a Sud delle– che dura per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio – quest’anno finirà con una temperatura media a di 1,8centi“superiore1991-2020, mentre il totale di precipitazione sarà inferiore a un quarto del valorelmente atteso, più precisamente risulterà pari al 22% di esso”. In pratica ha piovuto il 78 percento in meno. Sempre in base alle ...

