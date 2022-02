Centrodestra: Meloni, 'Fdi ci ha creduto più di tutti, noi mai accordi con sinistra' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Io penso che nel Centrodestra nessuno ha creduto come Fdi che mai ha fatto accordi con la sinistra". Così Giorgia Meloni, presidente Fdi, a Cartabianca su Rai3. "Io agli italiani dico: volete un governo di Centrodestra? Se votate Fdi siete sicuri di averlo, per gli altri non posso garantire". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Io penso che nelnessuno hacome Fdi che mai ha fattocon la". Così Giorgia, presidente Fdi, a Cartabianca su Rai3. "Io agli italiani dico: volete un governo di? Se votate Fdi siete sicuri di averlo, per gli altri non posso garantire".

