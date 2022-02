BMW Serie 2 - L' Active Tourer non è mai stata così in forma - VIDEO

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Spaziosa e versatile, con il piacere di guida tipico del marchio BMW. Laconferma caratteristiche e dimensioni (438 cm di lunghezza) della prima generazione, evolvendosi sotto molti aspetti, dallo stile alle tecnologie di bordo, senza dimenticare il debutto di nuovi motori ibridi. E proprio uno di questi, il tre cilindri turbobenzina mild hybrid da 170 CV, è stato oggetto del mio primo contatto su strada con la monovolume bavarese. Monovolume fuori, berlina "sotto". Sullasi sta seduti piuttosto in alto, ma le regolazioni elettriche del sedile tornano utili per ritagliarsi velocemente una posizione ideale, che rimane sempre raccolta. Quello che continua a sorprendere, visto che già la primaandava molto bene, è la ...

Advertising

Gazzetta_it : Bmw Serie 2 Active Tourer 2022: prova, prezzo e scheda tecnica della familiare compatta - Gazzetta_it : Bmw Serie 2 Active Tourer 2022: alla guida della seconda generazione - telodogratis : BMW Serie 2 Active Tourer: il crossover 2.0 che sfida i SUV | Video prova - gigibeltrame : BMW Serie 2 Active Tourer: il crossover 2.0 che sfida i SUV | Video prova #digilosofia - HDmotori : BMW Serie 2 Active Tourer: il crossover 2.0 che sfida i SUV | Video prova -

Ultime Notizie dalla rete : BMW Serie

2 Active Tourer (2021) 98 Gli occhi sono tutti per lei. Sbalzi ridotti, cofano corto e lunotto praticamente verticale sono le peculiarità della nuova Active Tourer, anche se la macchina è ......brevissimo tratto con fondo più duro del test a bordo di questo prototipo " gli interni sono differenti rispetto alla versione di" ho potuto apprezzare l'eccellente accoppiata del motore6 ...MALAGA - Chiamare la nuova Bmw Serie 2 Active Tourer semplicemente monovolume suona quasi riduttivo. Un modo per sminuirne i contenuti. Fin dalla linea, filante grazie a un Cx di 0,26, è infatti in ...Panoramauto Torino S.r.l. è un?azienda giovanile ma nello stesso tempo con esperienza di 10 anni nel settore auto. Negli ultimi 10 anni abbiamo costruito una realtà in grado di soddisfare più di 10.00 ...