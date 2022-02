A dieci anni dalla morte del padre, Alessandro Bovolenta esordisce nella Serie A di pallavolo (Di martedì 22 febbraio 2022) È sceso in campo, per la prima volta tra i professionisti, indossando quella stessa maglia con cui il padre esordì nella sua carriera. Grandissima emozione per Alessandro Bovolenta – e per tutti gli appassionati del mondo della pallavolo – domenica a Milano quando ha esordito nella Superlega (il massimo campionato di volley in Italia) è sceso in campo con Ravenna, la stessa squadra con cui il padre – il compianto Vigor, morto il 24 marzo di dieci anni fa per un infarto in campo – si mostrò agli occhi della pallavolo nazionale e internazionale. Alessandro Bovolenta, il figlio del compianto Vigor esordisce in Serie A Un’emozione incontrollabile, per un ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) È sceso in campo, per la prima volta tra i professionisti, indossando quella stessa maglia con cui ilesordìsua carriera. Grandissima emozione per– e per tutti gli appassionati del mondo della– domenica a Milano quando ha esorditoSuperlega (il massimo campionato di volley in Italia) è sceso in campo con Ravenna, la stessa squadra con cui il– il compianto Vigor, morto il 24 marzo difa per un infarto in campo – si mostrò agli occhi dellanazionale e internazionale., il figlio del compianto VigorinA Un’emozione incontrollabile, per un ...

Ultime Notizie dalla rete : dieci anni Bovolenta jr all'esordio in Superlega 10 anni dopo la scomparsa di papà Vigor Dieci anni, come 10 era il numero che Vigor Bovolenta ha indossato per anni prima di passare al 16 con cui ha giocato la finale di Atlanta '96. Una maglia che Christian Savani (allora capitano dell'...

