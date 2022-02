22/02/2022, ultima data palindroma fino al 2030: ecco i vari significati (Di martedì 22 febbraio 2022) Oggi è il 22 febbraio 2022, ovvero scritto in altro modo è il 22/02/2022, l’ultima data palindroma che vedremo fino al 2030, ma qual è il significato di questa data? Leggi -> “Gli alieni arrivano l’anno prossimo e portano guerra”: l’allarme di un viaggiatore nel tempo La prima cosa da dire è il fatto che una data palindroma ha la facoltà di essere letta da sinistra a destra e da destra a sinistra allo stesso modo, come funziona ad esempio per certi nomi, come ‘Anna’, che può essere letta anche al contrario allo stesso modo. Ma chi sarebbe l’inventore di questo genere? L’origine sarebbe da ricercarsi nel poeta greco Sotade, vissuto ad Alessandria d’Egitto nel III secolo, ma anche altri poeti ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 febbraio 2022) Oggi è il 22 febbraio, ovvero scritto in altro modo è il 22/02/, l’che vedremoal, ma qual è il significato di questa? Leggi -> “Gli alieni arrivano l’anno prossimo e portano guerra”: l’allarme di un viaggiatore nel tempo La prima cosa da dire è il fatto che unaha la facoltà di essere letta da sinistra a destra e da destra a sinistra allo stesso modo, come funziona ad esempio per certi nomi, come ‘Anna’, che può essere letta anche al contrario allo stesso modo. Ma chi sarebbe l’inventore di questo genere? L’origine sarebbe da ricercarsi nel poeta greco Sotade, vissuto ad Alessandria d’Egitto nel III secolo, ma anche altri poeti ...

