Vladimir Putin, ufficiale il riconoscimento dell’indipendenza del Donbass: “I principi di Lenin erano un errore” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Vladimir Putin ha deciso di parlare a telecamere accese di cosa avrebbe motivato le scelte che hanno portato alla decisione definitiva di riconoscere le repubbliche indipendenti filtrasse del Donbass. Parla del riconoscimento storico del legame dell’Ucraina con la Russia e di come sarebbero state le decisioni prese molti decenni fa da Lenin a portare a quella che lui definisce una situazione critica. In primis, Vladimir Putin ha deciso di mettere in chiaro quanto per la Russia l’Ucraina sia importante dal punto di vista storico: “Non solo hanno servito nel nostro esercito ama ci sono legami molto forti dal punto di vista storico. Spesso gli ucraini si considerano parte della Russia. Sono fatti noti, tuttavia è importante capire cosa sta succedendo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022)ha deciso di parlare a telecamere accese di cosa avrebbe motivato le scelte che hanno portato alla decisione definitiva di riconoscere le repubbliche indipendenti filtrasse del. Parla delstorico del legame dell’Ucraina con la Russia e di come sarebbero state le decisioni prese molti decenni fa daa portare a quella che lui definisce una situazione critica. In primis,ha deciso di mettere in chiaro quanto per la Russia l’Ucraina sia importante dal punto di vista storico: “Non solo hanno servito nel nostro esercito ama ci sono legami molto forti dal punto di vista storico. Spesso gli ucraini si considparte della Russia. Sono fatti noti, tuttavia è importante capire cosa sta succedendo ...

