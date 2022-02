Ucraina: Putin e Biden accettano il vertice proposto da Macron (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’incontro, fa sapere l’Eliseo in veste di mediatore, “si terrà a patto che la Russia non invada l’Ucraina” e sarà esteso a “tutte le parti in causa”. Il lavoro di preparazione inizierà questo giovedì con un colloquio tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Blinken. Intanto la Casa Bianca avverte: “La Russia sembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala molto presto” La crisi Ucraina-Russia può essere vicina a una svolta: Putin e Biden “hanno accettato in linea di massima” di incontrarsi in un vertice su richiesta di Macron. Il summit, fa sapere l’Eliseo in veste di mediatore, “si terrà a patto che la Russia non invada l’Ucraina” e sarà poi esteso a “tutte le parti in causa”. Il confronto tra i due presidenti si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’incontro, fa sapere l’Eliseo in veste di mediatore, “si terrà a patto che la Russia non invada l’” e sarà esteso a “tutte le parti in causa”. Il lavoro di preparazione inizierà questo giovedì con un colloquio tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Blinken. Intanto la Casa Bianca avverte: “La Russia sembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala molto presto” La crisi-Russia può essere vicina a una svolta:“hanno accettato in linea di massima” di incontrarsi in unsu richiesta di. Il summit, fa sapere l’Eliseo in veste di mediatore, “si terrà a patto che la Russia non invada l’” e sarà poi esteso a “tutte le parti in causa”. Il confronto tra i due presidenti si ...

Advertising

repubblica : Ucraina-Russia, notte di tensioni al confine. Johnson: 'Putin prepara la piu' grande guerra in Europa dal 1945' - repubblica : Crisi Ucraina, Kamala Harris: 'Putin ha deciso, L'Europa sull'orlo della guerra' - Agenzia_Ansa : Emmanuel Macron e Vladimir Putin sono d'accordo che bisogna lavorare ad un cessate il fuoco nell'Ucraina Orientale.… - aeroporto_cafe : @Fedesono Putin ha informato i comandanti che possono cominciare l'avanzata in ucraina. Per cominciare devono studi… - ellellev_ : Ucraina, Putin e Biden accettano il vertice proposto da Macron. #Ucrainarussia -