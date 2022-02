Advertising

sportli26181512 : Turchia, il Basaksehir vuole un centrocampista dell'Udinese: Il Basaksehir avrebbe raggiunto un accordo con il cent… - CalcioPillole : #Udinese, dalla Turchia spunta l'accordo tra #Arslan e #Basaksehir per la prossima stagione: l'indiscrezione -

Calciomercato.com

...in. Anche senza Mario Balotelli, squalificato. Il 3 - 0 conquistato sul campo del Gaziantepspor riporta l'Adana Demirspor al terzo posto in classifica, con 44 punti, uno in più del......ritorno inper il centrocampista bianconero Il futuro di Arslan in Italia e all'Udinese potrebbe essere lontano. Il centrocampista avrebbe trovato un accordo con l'Instabuldell'...L'aeroplanino Vincenzo Montella vola in Turchia. Anche senza Mario Balotelli, squalificato. Il 3-0 conquistato sul campo del Gaziantepspor riporta l'Adana Demirspor al terzo posto in classifica, con ...Andando in Turchia, è uscito fuori dai radar del calcio che conta ... ecco che la società ha deciso di prendere una decisione inaspettata ma sensata. Okaka si è trasferito al Basaksehir dopo aver ...