Sci di fondo | per l’Italia si prospetta un grande digiuno Quella di Pechino 2022 sarà l’ultima medaglia olimpica?

(Di lunedì 21 febbraio 2022)ha abbandonato l’ambito della cronaca per trasferirsi in quello della storia. Al riguardo,dello sci diha saputo arpionare una, ovvero l’argento di Federico Pellegrino nella sprint. La speranza eradi bissare il podio nella prova a coppie, ma la competizione si è rivelata troppo dura per il tandem composto dallo stesso Chicco e da Francesco De Fabiani. Quest’ultimo è stato il solo azzurro, oltre al corregionale, in grado di lasciare in qualche modo il segno, classificandosi ottavo nello skiathlon, seppur senza mai essere davvero in lotta per le medaglie. Peraltro, il più giovane dei due valdostani è rimasto al di sotto delle aspettative sia nella 15 km a tecnica classica che soprattutto nella sprint a coppie, arrivando a rinunciare alla 50 ...

Il weekend di Lahti avrà luogo il 23 e 24 gennaio. Sarà visibile in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN , ove Eurosport è ...Nel Centro nordico di Guyangshu, un comprensorio completamente nuovo , si disputano tutti gli eventi didi, biathlon , salto con loe combinata nordica . Il progetto apparentemente più ...Sport - Il weekend di Lahti avrà luogo il 23 e 24 gennaio. Sarà visibile in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN , ove Eurosport è ...Pechino 2022 ha abbandonato l’ambito della cronaca per trasferirsi in quello della storia. Al riguardo, l’Italia dello sci di fondo ha saputo arpionare una medaglia, ovvero l’argento di Federico ...