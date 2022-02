Road-map per le riaperture, dall’addio al Green pass alla fine del sistema a colori: il calendario (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nei prossimi giorni il Governo annuncerà la Road-map per le riaperture, come già anticipato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. “Voglio uscire al più presto possibile, quindi anche limitare le restrizioni. Non abbiamo una Road-map specifica ma è questione di giorni, in modo da eliminare ogni incertezza. È importante per le famiglie e le imprese”, aveva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nei prossimi giorni il Governo annuncerà la-map per le, come già anticipato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. “Voglio uscire al più presto possibile, quindi anche limitare le restrizioni. Non abbiamo una-map specifica ma è questione di giorni, in modo da eliminare ogni incertezza. È importante per le famiglie e le imprese”, aveva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

borghi_claudio : Roma, 18 feb. - 'Io voglio uscire al più presto possibile dall'emergenza, voglio eliminare le restrizioni. A giorni… - AlexBazzaro : Non c’è bisogno di una road map. Di un piano o di tappe da spiegare. È tanto semplice: Il 31 marzo finisce l’emerge… - PiranSim : RT @fratotolo2: Mentre #Draghi sta studiando una “road map” per eliminare le restrizioni, altri Paesi non hanno mai avuto/hanno cancellato… - missypippi : RT @RoccoTodero: Quello che dice ?@jimmomo? oggi è assolutamente veritiero; siamo diventati la Cina. Per colpa di una classe dirigente inti… - maraferrara1 : RT @valy_s: Questa “road map” apparsa sui media è INACCETTABILE. Con la fine dello #statodiemergenza devono sparire TUTTE le misure “emerge… -