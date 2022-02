Referendum:Letta,no a 2 quesiti, su altri 3 c'è Parlamento (Di lunedì 21 febbraio 2022) EMBED START Image {id: "editor 0"} Il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato durante la conferenza stampa sui Referendum, presso il Palazzo della Consulta, Roma, 16 febbraio 2022. ANSA/... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) EMBED START Image {id: "editor 0"} Il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato durante la conferenza stampa sui, presso il Palazzo della Consulta, Roma, 16 febbraio 2022. ANSA/...

Advertising

fanpage : Appello di Enrico Letta e Giuseppe Conte alle forze politiche affinché il Parlamento approvi la legge sul fine vita… - askanews_ita : Referendum sulla #giustizia, #Letta: dare risposte in Parlamento - itsaudade : RT @carmelopalma: Il No di Letta al #referendum sulla limitazione della #custodiacautelare dimostra che per i vertici del PD – al netto del… - itsaudade : RT @mrctrdsh: No a tutti i #referendum da #Letta cnvinto di vincere nel 2023 coll’”architrave” #Pd. Chi gli darà un voto alle amministrati… - RosannaVaroli : Pd, Letta in direzione: 'No a due referendum, per gli altri tre c'è il Parlamento. Con M5S il rapporto durerà'… -