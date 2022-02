Programmi tv stasera, 21 febbraio 2022: GF Vip e Makari 2 (Di lunedì 21 febbraio 2022) I palinsesti televisivi di oggi lunedì 21 febbraio 2022 offrono Programmi per tutti i generi: film, fiction, informazione e serie. Cosa guardare stasera in tv? Ecco la programmazione completa. Programmi in tv questa sera 21 febbraio 2022 La programmazione serale di lunedì 21 febbraio 2022 è ampia. Dalla terza e ultima puntata della fiction Makari 2 su Rai1 alle 21:25 ad un altro appuntamento con la sesta stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21:20. I palinsesti televisivi prevedono anche film datati ma degni di nota, come la pellicola Il domani che verrà su Rai4 alle 21:20 oppure Fuga da Reuma Park su Canale34 alle 21:25. In alternativa, c'è il programma Presa diretta su Rai3 alle 21:20 oppure Quarta ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 21 febbraio 2022) I palinsesti televisivi di oggi lunedì 21offronoper tutti i generi: film, fiction, informazione e serie. Cosa guardarein tv? Ecco la programmazione completa.in tv questa sera 21La programmazione serale di lunedì 21è ampia. Dalla terza e ultima puntata della fiction2 su Rai1 alle 21:25 ad un altro appuntamento con la sesta stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21:20. I palinsesti televisivi prevedono anche film datati ma degni di nota, come la pellicola Il domani che verrà su Rai4 alle 21:20 oppure Fuga da Reuma Park su Canale34 alle 21:25. In alternativa, c'è il programma Presa diretta su Rai3 alle 21:20 oppure Quarta ...

