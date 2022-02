PRATTICA 27899611

Leggi su butac

(Di lunedì 21 febbraio 2022) No, non ci siamo sbagliati, è propriocon due T, o perlomeno così riporta l’ultimo documento che abbiamo visto uscire dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale italiano, ovvero l’INPS. Dite che forse ci devo stare più attento? A parte gli scherzi, a una nostra lettrice è davvero arrivata una mail di phisihing coi loghi INPS che in alto a destra riporta quel refuso (o errore causato da scarsa conoscenza della lingua). Il testo qui sopra sembra chiaro come il sole, a parte l’errore di, La cosa curiosa è che se tentiamo di copiarlo e incollarlo dalla mail questo è il risultato: Cokeuun laatkwyk prebvsyrsente comunicazionapfqine lwubbhqsa informiamoyvsf cheysyolv ilouku nostro vwqgykksislstojtema ajlfvutomatico INPS msljdcegvsfni hanzvrc indicatbxhdpeno chesrla jnojwlei flyqsoddisfa tutttanmbrti i reqmkjjluisiti e lhflcndme ...