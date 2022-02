Napoli, Spalletti: «Fatto troppo poco per le qualità che abbiamo. Loro meritavano di più» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Luciano Spalletti ha commentato la partita disputata dal Napoli contro il Cagliari Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra dopo la partita contro il Cagliari. Le sue parole: LA PARTITA – «Per noi è stata una partita complicata, il Cagliari meritava sicuramente qualcosa in più. Non abbiamo mai preso in mano la partita, abbiamo avuto più possesso ma Loro volevano fare questa partita. C’è da essere contenti del risultato finale. abbiamo Fatto troppo poco per la qualità che abbiamo, è stato bravo Osimhen a mettersi a disposizione perché ha rischiato di non giocare. Sono però ragazzi eccezionali, ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lucianoha commentato la partita disputata dalcontro il Cagliari Luciano, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra dopo la partita contro il Cagliari. Le sue parole: LA PARTITA – «Per noi è stata una partita complicata, il Cagliari meritava sicuramente qualcosa in più. Nonmai preso in mano la partita,avuto più possesso mavolevano fare questa partita. C’è da essere contenti del risultato finale.per lache, è stato bravo Osimhen a mettersi a disposizione perché ha rischiato di non giocare. Sono però ragazzi eccezionali, ma ...

