La truffa via mail di INPS che dice che avete diritto al recupero delle tasse versate in eccesso (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ai casi di truffa che sfruttano nomi di istituzioni importanti in Italia si aggiunge anche il phishing INPS. Si tratta di una e-mail nella quale viene indicata la possibilità di ricevere un rimborso al quale si avrebbe diritto dopo aver pagato tasse in eccesso. Si tratta di 713 euro che farebbero gola a chiunque e, tra il logo INPS e i toni di quanto scritto, in molti potrebbero essere indotti facilmente a cliccare sul link che – alla fine dei conti – si rivelerebbe un modo per ottenere i dati dei malcapitati. ATTENZIONE Iniziano ad arrivare email truffa #INPS Occhio gente! @INPS it pic.twitter.com/FUnpLcdEkG — ?? ???? (@fedetia) February 14, 2022 Della truffa INPS ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ai casi diche sfruttano nomi di istituzioni importanti in Italia si aggiunge anche il phishing. Si tratta di una e-nella quale viene indicata la possibilità di ricevere un rimborso al quale si avrebbedopo aver pagatoin. Si tratta di 713 euro che farebbero gola a chiunque e, tra il logoe i toni di quanto scritto, in molti potrebbero essere indotti facilmente a cliccare sul link che – alla fine dei conti – si rivelerebbe un modo per ottenere i dati dei malcapitati. ATTENZIONE Iniziano ad arrivare eOcchio gente! @it pic.twitter.com/FUnpLcdEkG — ?? ???? (@fedetia) February 14, 2022 Della...

