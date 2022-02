Ilir Shaqiri | l’ex ballerino di “Amici” vince il GF Vip albanese

(Di lunedì 21 febbraio 2022) I suoi occhi erano tutti per la moglie Emanuela e la figlia Emily, quando venerdì seraha vinto il Grande Fratello Vip. Il cuscino con le loro immagini chestringeva fra le mani negli istanti prima che la conduttrice Arbana Osmani annunciasse chi aveva trionfato nel celebre programma di Top Channel, esprimeva tutto l’amore che ilha verso la sua famiglia. Ed è con quell’amore che ha conquistato il pubblico della sua madre patria, che l’ha ripagato facendolo arrivare fino alla fine, senza che nessun altro concorrente fosse un pericolo per lui. Nel formatdel Gf Vip,ha giocato sempre in maniera leale, pulita, dimostrando al pubblico molte sue peculiarità. Dalla danza, che l’ha reso ...

