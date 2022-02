Il Guardian | «L’auto-sabotaggio è diventato un tratto distintivo di Djokovic»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Da quando s’è affermato come uno dei migliori tennisti al mondo, l’unica volta in cui il successo diè stato messo in qualche modo in dubbio risale all’estate del 2017: fu alle prese per molti mesi con un infortunio al gomito. Lo scrive il, che racconta di quell’infortunio come un motivo di discussione e contesa tra lui e Agassi, l’allenatore che lo seguiva in quel periodo. In seguito, Agassi parlò di un intervento chirurgico. Le cose non andarono esattamente così.ha affrontato l’infortunio riposando per quasi sei mesi, credendo che il suo corpo fosse costruito per guarire da solo in modo naturale. Ovviamente non era così. Tornò a giocare, ma poi le prime sconfitte e il ritorno del dolore lo costrinsero a sottoporsi (finalmente) ad un intervento chirurgico. Era il febbraio del 2018. Per digerire il senso di ...