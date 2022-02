Il drago che si fece libellula (Di lunedì 21 febbraio 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Un’amica che se ne va dice “libellula” quando le chiedi quale sia l’essere vivente che più le ricorda la forza. Non l’ape operosa, non la bella farfalla. Né la tigre, né il colibrì. Proprio libellula. E allora – in nome della fiducia che riponi nelle sue intuizioni fino all’ultimo respiro – comincia una ricerca su questo insetto cangiante, che pare trascurato dalle favole e dai miti. libellula sia. Partiamo dall’etimologia ed è l’inizio di un viaggio. Esistono due origini possibili, entrambe dal latino. La prima ci fa risalire alla bilancia, libra, ed in effetti una libellula in volo – con le lunghe ali battenti lungo un invisibile asse orizzontale – resta in equilibrio come due piatti leggeri dello stesso peso. La seconda ci riporta invece a liber, dal ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Un’amica che se ne va dice “” quando le chiedi quale sia l’essere vivente che più le ricorda la forza. Non l’ape operosa, non la bella farfalla. Né la tigre, né il colibrì. Proprio. E allora – in nome della fiducia che riponi nelle sue intuizioni fino all’ultimo respiro – comincia una ricerca su questo insetto cangiante, che pare trascurato dalle favole e dai miti.sia. Partiamo dall’etimologia ed è l’inizio di un viaggio. Esistono due origini possibili, entrambe dal latino. La prima ci fa risalire alla bilancia, libra, ed in effetti unain volo – con le lunghe ali battenti lungo un invisibile asse orizzontale – resta in equilibrio come due piatti leggeri dello stesso peso. La seconda ci riporta invece a liber, dal ...

Il drago che si fece libellula Io Donna Il drago che si fece libellula Si narra che la libellula, in origine, fosse un drago che illuminava la notte con il fuoco del suo respiro. Quel fiato incandescente era un’illusione di chiarore e generava sollievo contro il buio, ...

