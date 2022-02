“Harry lascia Meghan Markle”: rinnova l’affitto di Frogmore Cottage e torna a Windsor (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche Harry non è rimasto indifferente alla notizia che la Regina Elisabetta è positiva al Covid ed è pronto a tornare in Inghilterra, lasciando Meghan Markle in California. Ha infatti rinnovato l’affitto di Frogmore Cottage, la sua vecchia residenza britannica. Harry torna a casa per la Regina Anche se Harry ha rinunciato al ruolo di membro senior della Famiglia Reale, resta uno dei quattro Consiglieri di Stato che sono autorizzati a svolgere la maggior parte delle funzioni ufficiali della Regina se quest’ultima non è in grado temporaneamente di farlo. Stando alle ultime comunicazioni di Buckingham Palace la Sovrana, 95 anni, è positiva al Covid. Ha manifestato leggeri sintomi simili ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anchenon è rimasto indifferente alla notizia che la Regina Elisabetta è positiva al Covid ed è pronto are in Inghilterra,ndoin California. Ha infattitodi, la sua vecchia residenza britannica.a casa per la Regina Anche seha rinunciato al ruolo di membro senior della Famiglia Reale, resta uno dei quattro Consiglieri di Stato che sono autorizzati a svolgere la maggior parte delle funzioni ufficiali della Regina se quest’ultima non è in grado temporaneamente di farlo. Stando alle ultime comunicazioni di Buckingham Palace la Sovrana, 95 anni, è positiva al Covid. Ha manifestato leggeri sintomi simili ...

