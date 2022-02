Gratta e Vinci | doppio colpo da urlo con ‘Numerissimi’

(Di lunedì 21 febbraio 2022)con i: arrivanote record grazie ai tagliandi del tipo I Numerissimi. Scattano i festeggiamenti importanti Pioggia dite con inelle ultime ore. Come riporta il sito ufficiale dei tagliandi della lotteria istantanea, i bottini della settimana sono stati ancora una volta consistenti in tutto il L'articolo proviene da Consumatore.com.

ERCOLANO. Rogo di "" nel Parco Nazionale del Vesuvio. I carabinieri forestali della stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio hanno denunciato per combustione illecita di rifiuti un 53enne di Torre del ...Ha appiccato un rogo con numerosi '' e biglietti della lotteria, già utilizzati, all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio: per questo motivo un 53enne di Torre del Greco (Napoli) è stato denunciato per combustione ...Attualmente con un concambio di 2 warrant per 1 azione a 1.6 la vedo grigia ; l'unica speranza per i possessori è un eventuale proroga o una variazione dello strike oppure chi vuole tentare ci butta 2 ...Per lo più plastica e una quantità enorme di “gratta e vinci” già giocati. L’uomo è finito nei guai, denunciato all’autorità giudiziaria.