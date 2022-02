Giorgio Armani apre a Milano il primo store A|X Armani Exchange (Di lunedì 21 febbraio 2022) Giorgio Armani apre il suo primo store AX Armani Exchange a Milano Giorgio Armani ama la moda come ama la «sua» Milano. Lo ha dimostrato tante volte e, con la pandemia, forse ancor di più. Così, dopo aver dichiarato amore imperituro alla città con manifesti ad alto tasso emotivo, aver donato più di 2 milioni di euro per sostenere gli ospedali milanesi o essere stato partner della serata inaugurale della stagione 2021/2022 del Teatro alla Scala, arriva oggi il suo ritorno in grande, alla vigilia della Milano Fashion Week 2022. Era stato lui, due anni fa, ad annullare per primo le sfilate, ed è lui, oggi a segnarne la ... Leggi su amica (Di lunedì 21 febbraio 2022)il suoAXama la moda come ama la «sua». Lo ha dimostrato tante volte e, con la pandemia, forse ancor di più. Così, dopo aver dichiarato amore imperituro alla città con manifesti ad alto tasso emotivo, aver donato più di 2 milioni di euro per sostenere gli ospedali milanesi o essere stato partner della serata inaugurale della stagione 2021/2022 del Teatro alla Scala, arriva oggi il suo ritorno in grande, alla vigilia dellaFashion Week 2022. Era stato lui, due anni fa, ad annullare perle sfilate, ed è lui, oggi a segnarne la ...

