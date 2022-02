Febbre di Lassa | morto un neonato in GB | altri familiari infettati | si teme un focolaio

(Di lunedì 21 febbraio 2022)di, ancora una vittima a causa del virus simile all' Ebola trasportato dai topi , e stavolta il lutto è ancora più doloroso in quanto la malattia ha stroncato la vita a un. ...

di, ancora una vittima a causa del virus simile all' Ebola trasportato dai topi , e stavolta il lutto è ancora più doloroso in quanto la malattia ha stroncato la vita a un neonato . ...Il paziente morto in Inghilterra a cusa delladiera un neonato: lo riferisce la Bbc . Faceva parte dei tre casi confermati nei giorni scorsi, tutti all'interno della stessa famiglia. Il bambino è deceduto la scorsa settimana al ...Febbre di Lassa, ancora una vittima a causa del virus simile all'Ebola trasportato dai topi, e stavolta il lutto è ancora più doloroso in quanto la malattia ha stroncato ...Febbre di Lassa, ancora una vittima a causa del virus simile all'Ebola trasportato dai topi, e stavolta il lutto è ancora più doloroso in quanto la malattia ha stroncato ...