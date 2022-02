Etna | nube di cenere oscura il cielo di Catania | aeroporto chiuso

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– E’ alta almeno 11 km la grandeeruttiva emessa dal cratere di Sud-Est dell’, dove è in corso una nuova intensa fase eruttiva con ‘fontana di lava’, e che ha coperto parzialmente ilsopra. In diversi paesi etnei ‘piove’e il materiale piroclastico sta coprendo strade, balconi, tetti, campagne e autovetture. L’Ingv ha osservato anche la presenza di un trabocco lavico che emerge dal cratere di Sud-Est e si propaga in direzione sud-ovest. La Sac, società che gestisce lo scalo internazionale Vincenzo Bellini, ha reso noto che lo spazio aereo è al momento inibito al traffico e nessun volo, quindi, potrà atterrare o decollare. “A causa dell’attività eruttiva dell’, lo spazio aereo dell’di ...

E' alta almeno 11 km la grandeeruttiva emessa dal cratere di Sud - Est dell', dove è in corso una nuova intensa fase eruttiva con 'fontana di lava', e che ha coperto parzialmente il cielo sopra Catania. In diversi paesi ...Dalle prime ore di questa mattina è in atto una debole attività stromboliana dal Cratere d i Sud - Est dell'. Lavulcanica ha raggiunto un'altezza di circa 10 km, sulla base del modello previsionale, si dirige verso Sud - Est ". È quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e ...Nuova accelerazione della fase eruttiva dell'Etna con una intensa e spettacolare fontana di lava dal cratere di Sud-Est. Dalla bocca emerge come & ...Una nube vulcanica di circa 10 chilometri si innalza dal vulcano Etna dove si intensifica l'attività con una fontana di lava emessa dal cratere di sud-est come ...