È uno scienziato, il maggiore esperto in fatto di scorie nucleari. Sposato con un uomo, ama vestirsi da donna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Biden lo ha nominato a capo del dipartimento USA dell'energia. Ma i conservatori dissentono scandalizzati perché chi dirige e comanda deve essere maschio. L'avrebbero voluto eterosessuale, anche se non del livello di Sam Brinton o addirittura ignorante. Ingegnere nucleare, 34 anni, dottorato conseguito al MIT di Boston, diversi master e pubblicazioni, anche i suoi genitori, missionari della Chiesa battista, condannano la sua omosessualità, seppure Il figlio sia protagonista di tutti i congressi mondiali. Biden, invece, affronta le critiche, orgoglioso di una delle sue rare decisioni giuste.

