Daniel Radcliffe è “Weird Al Yankovic” | le prime foto

(Di lunedì 21 febbraio 2022)sarà il protagonista di “: The AlStory” e già sono pronte ledel set. Il celeberrimo protagonista della saga cinematografica di Harry Potter interpreterà il biopic Alfred Matthew, l’iconico cantante, comico, vincitore di ben cinque premi Grammy. Ad oggi detiene il maggior numero di copie vendute in questo particolare segmento musicale. Scopriamo insieme come si è trasformato il “maghetto” per vestire i panni del noto cantautore. La trasformazione diIl mago di Hogwarts diventerà Al, detto ‘’ (strambo). Il cantautore è un mancato architetto che negli anni 70, per sua fortuna, ha iniziato a farsi una carriera da comico ...

Advertising

JustNerd_IT : Weird: The Al Yankovic Story, Daniel Radcliffe irriconoscibile nelle prime foto dal set - Leggi l'articolo completo… - ParliamoDiNews : Daniel Radcliffe è Weird Al Yankovic nelle prime immagini dal set [FOTO] #DanielRadcliffe #WeirdAlYankovic - Diregiovani : ??#DanielRadcliffe veramente irriconoscibile sul set del film #WEIRDTheAlYankovicStory ?? Guarda le foto ?? - superbeasto1 : RT @BestMovieItalia: Daniel Radcliffe: la star di Harry Potter è irriconoscibile nei primi scatti dal suo nuovo film [FOTO] - - MaurizioMoscow : 'Un immenso Daniel Radcliffe nel ruolo di Fausto Gervasoni' -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Radcliffe

Weird: The Al Yankovic Story,irriconoscibile nelle prime foto dal set Michele Vivante Cinema 2 minuti fa 1 min lettura A poche settimane di distanza dall'annuncio del biopic su Alfred Matthew Yankovic , meglio ...Questa volta la magia non c'entra niente.sul set del suo nuovo film appare decisamente irriconoscibile. Tutto merito, o tutta colpa, non di un'incantesimo, bensì di una parrucca. Lo storico interprete di Harry Potter al ...Ecco le prime immagini dal set del biopic su Weird Al Yankovic, in cui appare l'attore Daniel Radcliffe trasformato nel celebre musicista ...L’attore si è completamente trasformato per interpretare un celebre personaggio Daniel Radcliffe si è trasformato per il suo prossimo ruolo ...