Crisanti: “Non ho guadagnato nulla da pandemia” – Video (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non ho preso una lira dalla pandemia”. Andrea Crisanti, ospite di Agorà su Raitre, si esprime così rispondendo ad una domanda dopo il recente acquisto di una villa del ‘500 in Veneto. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non ho preso una lira dalla”. Andrea, ospite di Agorà su Raitre, si esprime così rispondendo ad una domanda dopo il recente acquisto di una villa del ‘500 in Veneto. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lucatelese : La verità è che Crisanti può comprarsi la casa che vuole, quando vuole 3ed è libero pagarla il prezzi che vuole, se… - stanzaselvaggia : A parte il totale disinteresse per le proprietà immobiliari di Crisanti, a parte che in tv ci va gratis, a parte ch… - repubblica : Crisanti compra una villa del '600: 'Ho fatto un mutuo con mia moglie. Non mi sono arricchito con il Covid' [di Enr… - cleona12 : RT @CanzianiAngelo: @pbecchi @Tony82384768 #Crisanti parla dei fragili: 'Sono tutte persone che gli si fa il vaccino, glielo fai 1 volta, 2… - EmyRoyaleagle : RT @OrtigiaP: Caro #Crisanti ma non vede che bei ministri che ha #Draghi? non conosce #Speranza? addirittura sempre oltre i desiderata di… -