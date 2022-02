Covid: oltre mille casi e 5 morti in Sardegna (Di lunedì 21 febbraio 2022) In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano 1043 casi di positività al Covid (erano 976 nella precedente rilevazione), di cui 905 diagnosticati da antigenico Come riporta il consueto bollettino ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Innelle ultime 24 ore si registrano 1043di positività al(erano 976 nella precedente rilevazione), di cui 905 diagnosticati da antigenico Come riporta il consueto bollettino ...

