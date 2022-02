Covid, la nuova strategia degli igienisti: “Non testare asintomatici vaccinati o guariti, restano cruciali diagnosi precoci e sequenziamento” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Semplificare il tracciamento, salvaguardando invece l’efficienza della rete diagnostica e il sequenziamento genomico che restano di fondamentale importanza per contenere la diffusione del coronavirus. Sono le nuove raccomandazioni della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), secondo la quale il mutamento del contesto epidemiologico e delle priorità di Sanità pubblica rende necessario ripensare le linee strategiche e le modalità operative per il contenimento del Covid-19. Il contact tracing dev’essere semplificato e modulato in relazione alla diffusione della malattia, mantenendo invece in piedi la rete dei test per garantire un tampone il più presto possibile a tutti coloro che sviluppano sintomatologia o che sono soggetti a rischio. Gli asintomatici, se guariti o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Semplificare il tracciamento, salvaguardando invece l’efficienza della rete diagnostica e ilgenomico chedi fondamentale importanza per contenere la diffusione del coronavirus. Sono le nuove raccomandazioni della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), secondo la quale il mutamento del contesto epidemiologico e delle priorità di Sanità pubblica rende necessario ripensare le linee strategiche e le modalità operative per il contenimento del-19. Il contact tracing dev’essere semplificato e modulato in relazione alla diffusione della malattia, mantenendo invece in piedi la rete dei test per garantire un tampone il più presto possibile a tutti coloro che sviluppano sintomatologia o che sono soggetti a rischio. Gli, seo ...

Advertising

GiovaQuez : Una nuova ricerca di Lancet “lascia poco spazio alla fantasia malata dei fenomeni da talk-show: il virus è stato ca… - fabioambrosino_ : RT @dottoremaevero: Più trasparenza nella condivisione di dati e studi su vaccini e cure per #COVID19 permetterebbe di... ? Aprire le port… - baccy74 : RT @boni_castellane: A scanso di equivoci: se finalmente uscisse il vaccino per il Covid e se dovesse svilupparsi una nuova variante perico… - DavideTomasello : Mi dicono che sono #complottista e poi, dopo un fact checking di Puente, si vanno a leggere l'oroscopo di Bill Gate… - dick_handley : RT @boni_castellane: A scanso di equivoci: se finalmente uscisse il vaccino per il Covid e se dovesse svilupparsi una nuova variante perico… -