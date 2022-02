Covid, ancora minacce social da no vax a Draghi (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – ancora minacce social da parte di no vax al premier Mario Draghi. Il gruppo Telegram ‘Basta dittatura’ rilancia l’invito a ritrovarsi ogni sera alle 21 sotto casa del presidente del Consiglio, definito ‘Draghino malefico’. Nell’immagine che accompagna l’invito al mondo no vax e no pass si vede Draghi con i baffetti da Hitler preso alle spalle da una sorta di guerrigliero in mimetica. Accanto, la foto del palazzo del premier con la segnalazione del punto di incontro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) –da parte di no vax al premier Mario. Il gruppo Telegram ‘Basta dittatura’ rilancia l’invito a ritrovarsi ogni sera alle 21 sotto casa del presidente del Consiglio, definito ‘no malefico’. Nell’immagine che accompagna l’invito al mondo no vax e no pass si vedecon i baffetti da Hitler preso alle spalle da una sorta di guerrigliero in mimetica. Accanto, la foto del palazzo del premier con la segnalazione del punto di incontro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

