Conference League: un commento sulle gare di andata dei play-off (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo tanta attesa il calcio europeo ha finalmente riaperto i battenti, prima con la Champions League, poi con l’Europa League e infine con la Conference League. Proprio di quest’ultima parleremo in questo articolo, focalizzando la nostra attenzione su quanto accaduto nel corso delle gare di andata dei play-off, che vedevano sfidarsi più squadre di buon livello. Oltre a Leicester City e PSV Eindhoven sono scese in campo, tra le altre, Celtic, Sparta Praga e Olympique Marsiglia. Risultato: sfide per nulla banali e cariche di emozioni. Ma procediamo con ordine, iniziando col dire qualcosa sul match tra Leicester City e Rangers. Le Foxes come era nelle previsioni si sono sbarazzate facilmente dei danesi, imponendo il proprio gioco. La qualificazione al prossimo turno ormai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo tanta attesa il calcio europeo ha finalmente riaperto i battenti, prima con la Champions, poi con l’Europae infine con la. Proprio di quest’ultima parleremo in questo articolo, focalizzando la nostra attenzione su quanto accaduto nel corso delledidei-off, che vedevano sfidarsi più squadre di buon livello. Oltre a Leicester City e PSV Eindhoven sono scese in campo, tra le altre, Celtic, Sparta Praga e Olympique Marsiglia. Risultato: sfide per nulla banali e cariche di emozioni. Ma procediamo con ordine, iniziando col dire qualcosa sul match tra Leicester City e Rangers. Le Foxes come era nelle previsioni si sono sbarazzate facilmente dei danesi, imponendo il proprio gioco. La qualificazione al prossimo turno ormai ...

GabrieleConflit : @Tuseinatagrande Non vediamo l'ora di memare sul quarto scudetto in realtà, ma già la Conference League sarebbe una bella base - Alessandro_Ill : Mourinho è un paraculo e da mesi pensa solo a vincere la Conference League, dove l'avversario più temibile (Tottenh… - forzaroma : Sorteggio ottavi #ConferenceLeague: data e possibili avversarie dell'#ASRoma #UECL - FabrizioAmbros8 : @SandroSca ma è ovvio la Juve non vuole che la Roma torni in Conference League - FotiNanni : @macho_morandi Con 5 assenti a gara per 2 anni non sarebbero manco in Conference League, ma piace a tutti dire che… -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League Piccolo grande Sassuolo, l'ammazzagrandi nato per essere diverso da tutti Sociedad 2 - 2 21:00 Porto - Lazio 2 - 1 CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 PSV - Maccabi TA 1 - 0 18:45 Fenerbahçe - Slavia Prague 2 - 3 18:45 FC Midtjylland - PAOK Salonika 1 - 0 18:45 Rapid Vienna - ...

Sorteggio ottavi Conference League: data e possibili avversarie della Roma Il 25 febbraio, giorno successivo alla chiusura delle gare di ritorno dei playoff di Europa League e Conference League, a Nyon andranno in scena i sorteggi della seconda e terza competizione europea ...

Sorteggio ottavi Conference League: data e possibili avversarie della Roma ForzaRoma.info Sorteggio ottavi Conference League: data e possibili avversarie della Roma La Roma guarda anche alla Conference League. In queste due settimane le italiane sono impegnate in Europa nelle tre competizioni, con i giallorossi unici a guardare da casa in quanto già qualificati a ...

Verso Villarreal-Juve, a che ora è la conferenza stampa di Allegri Giornata di vigilia in casa Juventus. La squadra bianconera volerà in Spagna per affrontare domani sera il Villarreal nell'ottavo di finale di Champi ...

Sociedad 2 - 2 21:00 Porto - Lazio 2 - 1 CALCIO -18:45 PSV - Maccabi TA 1 - 0 18:45 Fenerbahçe - Slavia Prague 2 - 3 18:45 FC Midtjylland - PAOK Salonika 1 - 0 18:45 Rapid Vienna - ...Il 25 febbraio, giorno successivo alla chiusura delle gare di ritorno dei playoff di Europa, a Nyon andranno in scena i sorteggi della seconda e terza competizione europea ...La Roma guarda anche alla Conference League. In queste due settimane le italiane sono impegnate in Europa nelle tre competizioni, con i giallorossi unici a guardare da casa in quanto già qualificati a ...Giornata di vigilia in casa Juventus. La squadra bianconera volerà in Spagna per affrontare domani sera il Villarreal nell'ottavo di finale di Champi ...