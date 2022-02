Circolo Nautico Stabia, Mirella Barracco nominata socio onorario nell’anno del Centenario (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Amleto Vingiani* e Claudio Quintano** Con l’Assemblea generale del 20 febbraio il Circolo Nautico Stabia ha nominato socio onorario la baronessa Mirella Barracco. Son due percorsi virtuosi e, in un certo modo, gloriosi, che si congiungono. Non è solo un coniugarsi di Sport e Cultura, di cui i due sembrano rispettivi simboli, è molto di più. il 23 maggio dello scorso 2021 è stata una data storica per il Circolo Nautico Stabia. Son passati cento anni dalla sua fondazione. In quel lontano maggio dei primi decenni del ‘900 nasce l’avventura sportiva, sociale ed umana di un Sodalizio che si coprirà di gloria sportiva. E che avventura! Fondato nel 1921 da esponenti della società alto-borghese ed aristocratica stabiese, il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Amleto Vingiani* e Claudio Quintano** Con l’Assemblea generale del 20 febbraio ilha nominatola baronessa. Son due percorsi virtuosi e, in un certo modo, gloriosi, che si congiungono. Non è solo un coniugarsi di Sport e Cultura, di cui i due sembrano rispettivi simboli, è molto di più. il 23 maggio dello scorso 2021 è stata una data storica per il. Son passati cento anni dalla sua fondazione. In quel lontano maggio dei primi decenni del ‘900 nasce l’avventura sportiva, sociale ed umana di un Sodalizio che si coprirà di gloria sportiva. E che avventura! Fondato nel 1921 da esponenti della società alto-borghese ed aristocratica stabiese, il ...

