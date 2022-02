Ciclismo, Bernal torna a parlare: “Il chirurgo mi ha detto che potevo morire” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Il chirurgo mi ha detto che potevo morire”. Il campione colombiano Egan Bernal è tornato a parlare dopo il terribile incidente del 24 gennaio per il quale è stato costretto a sottoporsi a cinque interventi chirurgici. “Era un normale allenamento con la squadra. Dopo un po’ di tempo alcuni si erano fermati e io ho continuato da solo, anche se c’era una macchina che mi scortava – racconta il vincitore del Tour de France 2019 all’emittente colombiana “La Semana” -. La posizione sulla bici da crono è particolare, devi essere più aerodinamico possibile. Ricordo che andavo a 58 chilometri all’ora, il vento era a favore e ho cominciato ad accelerare. Ho visto 62 km/h sul mio computerino e poi ho colpito un bus. A terra non riuscivo a respirare. Stavo per svenire, quando ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Ilmi hache”. Il campione colombiano Eganto adopo il terribile incidente del 24 gennaio per il quale è stato costretto a sottoporsi a cinque interventi chirurgici. “Era un normale allenamento con la squadra. Dopo un po’ di tempo alcuni si erano fermati e io ho continuato da solo, anche se c’era una macchina che mi scortava – racconta il vincitore del Tour de France 2019 all’emittente colombiana “La Semana” -. La posizione sulla bici da crono è particolare, devi essere più aerodinamico possibile. Ricordo che andavo a 58 chilometri all’ora, il vento era a favore e ho cominciato ad accelerare. Ho visto 62 km/h sul mio computerino e poi ho colpito un bus. A terra non riuscivo a respirare. Stavo per svenire, quando ...

