Ci restano solo le catene e ce le teniamo strette (Di lunedì 21 febbraio 2022) A Natale: la terza dose coprirà per 10 anni. A Febbraio: quarta dose a tutti. Il regime non si fa più scrupoli anzi si incarognisce. Speranza ordina e il general Figliuolo, con piglio militare, esegue: nuova dose a tutti, anche ai bambini. Quale? La terza non è servita, la Omicron è stata breve ed è sfiorita ovunque in modo naturale, a milioni non hanno ceduto al ricatto, hanno preferito subire la rappresaglia razzista del lasciapassare, milioni di dosi si sono accatastate nei magazzini e il governo italiano deve pur smaltirle. L’informazione di regime è infame, malavitosa, assoldano comparse, premono sui più giovani, violentano le loro menti. Quarta dose e greenpass, sempre, senza termine, circolare, succeda quel che deve. Draghi, cui sta a cuore solo se stesso, annuncia progressivo ritorno a normalità? Subito il carneade Speranza, che dietro ha D’Alema e i cinesi, lo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) A Natale: la terza dose coprirà per 10 anni. A Febbraio: quarta dose a tutti. Il regime non si fa più scrupoli anzi si incarognisce. Speranza ordina e il general Figliuolo, con piglio militare, esegue: nuova dose a tutti, anche ai bambini. Quale? La terza non è servita, la Omicron è stata breve ed è sfiorita ovunque in modo naturale, a milioni non hanno ceduto al ricatto, hanno preferito subire la rappresaglia razzista del lasciapassare, milioni di dosi si sono accatastate nei magazzini e il governo italiano deve pur smaltirle. L’informazione di regime è infame, malavitosa, assoldano comparse, premono sui più giovani, violentano le loro menti. Quarta dose e greenpass, sempre, senza termine, circolare, succeda quel che deve. Draghi, cui sta a cuorese stesso, annuncia progressivo ritorno a normalità? Subito il carneade Speranza, che dietro ha D’Alema e i cinesi, lo ...

vitopetrocelli : Non mi ricandiderò in Parlamento, qualunque decisione prenda il M5S. Doppio mandato e 10 anni sono giusti. Due legi… - FabianRP52 : Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma ci restano altri 90 minuti in casa per vincere! ?? Ps a tutti… - hiboss_hiboss : RT @fratotolo2: “Restano solo luci blu e ora scende anche la pioggia su quel lato della strada proprio dove ti ho baciata sta partendo un’a… - brunotrebbi : in UK stop isolamento obbligatorio per i positivi, viene solo raccomandato di restare in casa - stop fine della qua… - francofda52 : RT @paolomaggioni: Il giorno prima il “privilegio della normalità”. Il giorno dopo, la gestione della pandemia in prima linea. Il solo lato… -