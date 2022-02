Cerca di violentare una tredicenne mentre dorme nel camper | condannato a 3 anni

(Di lunedì 21 febbraio 2022) L avvocato dell uomo ha annunciato di voler ricorrere in Cassazione contro la sentenza che ha confermato la condanna in secondo grado per violenza ...

LA NAZIONE

L avvocato dell uomo ha annunciato di voler ricorrere in Cassazione contro la sentenza che ha confermato la condanna in secondo grado per violenza ...... i criminali erano deliberatamente lasciati liberi di rubare, aggredire,gli Italiani. ... e chiedetevi se esso non sia voluto da chi, invocando l'istituzione di un esercito europeo,di ...L'avvocato dell'uomo ha annunciato di voler ricorrere in Cassazione contro la sentenza che ha confermato la condanna in secondo grado per violenza sessuale.Avrebbero violentato una donna di circa 40 anni conosciuta poco prima in un locale: dopo averla costretta a salire in auto con ...