PietroMazzara : Stando a quanto riferito da @Record_Portugal, il Tas ha condannato il solo Lille al pagamento di 20 milioni di inde… - infoitsport : Record: 'Caso Leao, Lilla condannato dal TAS: deve risarcire lo Sporting' - sportli26181512 : Caso #Leao: sarà il Lille a dover risarcire lo Sporting Lisbona: Il Tas di Losanna ha stabilito che non sarà il gio… - sportli26181512 : MN - Caso Leao - Lille condannato, ma ecco cosa succede adesso: i dettagli: Il Tas di Losanna, secondo le indiscrez… - PietroMazzara : Caso #Leao: i prossimi step ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Leao

Il Tas si è espresso sul- Sporting Lisbona , come anticipa il portoghese Record . Non sarà il giocatore del Milan a dover risarcire con 16,5 milioni di euro lo Sporting Lisbona per aver rescisso unilateralmente il ...Come anticipa il quotidiano sportivo portoghese Record , il Tas (Tribunale arbitrale internazionale dello sport) si è infatti espresso sul- Sporting Lisbona, ovvero il maxi - risarcimento ...Secondo quanto anticipato dal quotidiano portoghese Record, infatti, il TAS (Tribunale arbitrale internazionale dello sport) avrebbe condannato il Lilla al risarcimento di circa 20 milioni di euro (in ...Il TAS ha deciso e Leao può fare un sospiro di sollievo. Sarà il Lille a dover pagare il risarcimento allo Sporting Lisbona ...