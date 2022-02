Carlotta Benusiglio, slitta la sentenza. Il giudice chiede una perizia informatica per una “macchia-ombra” nei video delle telecamere (Di lunedì 21 febbraio 2022) slitta la sentenza del giudice per l’udienza preliminare nel processo sull’omicidio di Carlotta Benusiglio, la stilista 37enne trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza Napoli a Milano il 31 maggio 2016. Il giudice Raffaella Mascarino ha disposto una perizia su un video di una delle telecamere di sorveglianza in cui è visibile una “macchia-ombra” che secondo accusa e parte civile sarebbe interpretabile come una sagoma umana, mentre per la difesa e per la polizia scientifica non si tratta di una persona. L’imputato, che ha scelto il rito abbreviato, è Marco Venturi, ex fidanzato della vittima, accusato di omicidio volontario, stalking e lesioni per episodi avvenuti tra il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022)ladelper l’udienza preliminare nel processo sull’omicidio di, la stilista 37enne trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza Napoli a Milano il 31 maggio 2016. IlRaffaella Mascarino ha disposto unasu undi unadi sorveglianza in cui è visibile una “” che secondo accusa e parte civile sarebbe interpretabile come una sagoma umana, mentre per la difesa e per la polizia scientifica non si tratta di una persona. L’imputato, che ha scelto il rito abbreviato, è Marco Venturi, ex fidanzato della vittima, accusato di omicidio volontario, stalking e lesioni per episodi avvenuti tra il ...

