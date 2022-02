Carburanti, non si ferma corsa prezzi benzina e gasolio (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Non si ferma la corsa dei prezzi di benzina e gasolio, mentre tornano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo e sulla scia delle tensioni internazionali il Brent quota intorno a 91 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP registriamo un rialzo di un cent/litro su entrambi i prodotti. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,852 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,861, pompe bianche 1,831), il diesel a 1,727 euro/litro (+4, compagnie 1,733, pompe bianche 1,712). Il Gpl ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Non siladeidi, mentre tornano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo e sulla scia delle tensioni internazionali il Brent quota intorno a 91 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro iconsigliati di. Per IP registriamo un rialzo di un cent/litro su entrambi i prodotti. Le medie deidell’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico vedono laself service a 1,852 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,861, pompe bianche 1,831), il diesel a 1,727 euro/litro (+4, compagnie 1,733, pompe bianche 1,712). Il Gpl ...

