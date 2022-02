Capcom Fighting Collection: ecco il trailer della raccolta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutti “gli altri” picchiaduro della fu Capsule Computers tornano in un fantastico trailer: Capcom Fighting Collection sarà da noi in estate Dopo la raccolta per il trentennale di Street Fighter e la compilation dedicata ai beat’em up, in molti si chiedevano se avremmo rivisto gli altri picchiaduro del publisher: oggi siamo felici di riportare che la risposta ce la darà Capcom Fighting Collection grazie ad un fenomenale trailer. Nell’era delle antologie videoludiche, la casa di Mega Man ci ripropone dieci classici titoli, compresi (e non è la prima volta che lo diciamo, questo mese) dei graditi debutti in occidente. Si tratta, essenzialmente, di tante buone notizie in una. Partiamo dall’aspetto più scontato: le ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutti “gli altri” picchiadurofu Capsule Computers tornano in un fantasticosarà da noi in estate Dopo laper il trentennale di Street Fighter e la compilation dedicata ai beat’em up, in molti si chiedevano se avremmo rivisto gli altri picchiaduro del publisher: oggi siamo felici di riportare che la risposta ce la daràgrazie ad un fenomenale. Nell’era delle antologie videoludiche, la casa di Mega Man ci ripropone dieci classici titoli, compresi (e non è la prima volta che lo diciamo, questo mese) dei graditi debutti in occidente. Si tratta, essenzialmente, di tante buone notizie in una. Partiamo dall’aspetto più scontato: le ...

