Cagliari, Giulini: «Vincere con il Napoli sarebbe stato il regalo più bello per i tifosi» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il patron del Cagliari Tommaso Giulini ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il Napoli. Le sue parole. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Napoli. Le sue parole: DISPIACERE – «La cosa che più ci dispiace è non aver regalato al nostro meraviglioso pubblico i tre punti che stasera meritavamo. In alcuni momenti della partita mi sono emozionato, ritornare con uno stadio pieno e con un supporto incondizionato per la squadra. Vincere con il Napoli sarebbe stato il regalo più bello». FIDUCIA – «Questa partita viene dopo la Fiorentina in casa dove meritavamo di Vincere. Dopo gli ultimi 10 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il patron delTommasoha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il. Le sue parole. Il presidente del, Tommaso, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il. Le sue parole: DISPIACERE – «La cosa che più ci dispiace è non aver regalato al nostro meraviglioso pubblico i tre punti che stasera meritavamo. In alcuni momenti della partita mi sono emozionato, ritornare con uno stadio pieno e con un supporto incondizionato per la squadra.con ililpiù». FIDUCIA – «Questa partita viene dopo la Fiorentina in casa dove meritavamo di. Dopo gli ultimi 10 ...

