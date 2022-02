Bologna Spezia 0-0 LIVE: la traversa nega il goal ad Arnautovic (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Spezia, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Spezia 0-0 MOVIOLA 1? Inizia il match tra Bologna e Spezia – Primo pallone giocato dalla formazione ospite. 1? Occasione Verde – Il primo tiro della partita è di Verde: palla che termina sopra la traversa. 3? Fuorigioco Maggiore – Il calciatore dello Spezia si ritrova al di là della linea difensiva. 4? Grande occasione Verde – Spreca una grande occasione col suo tiro dal limite: decisiva la parata di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizia il match tra– Primo pallone giocato dalla formazione ospite. 1? Occasione Verde – Il primo tiro della partita è di Verde: palla che termina sopra la. 3? Fuorigioco Maggiore – Il calciatore dellosi ritrova al di là della linea difensiva. 4? Grande occasione Verde – Spreca una grande occasione col suo tiro dal limite: decisiva la parata di ...

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - glbskripkbcgm : RT @glbskripkbcgm: BOLOGNA vs SPEZIA - SERIE A Giornata 26 - LIVE DIRETTA SoccerWay - Radio Cronaca Dazn - NoVideo LIVE LINK ?? https://t.c… - SopetsO : Live Stream Bologna vs Spezia Live: - SopetsO : Live Stream Bologna vs Spezia Live: - ItalianSerieA : Post: Serie A Week 26: Result BOLOGNA 0 – 1 SPEZIA, Monday 21 February 2022 -