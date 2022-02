Amadeus: il conduttore ospite a Che tempo Fa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Reduce dal successo della 72° edizione del Festival di Sanremo, dopo aver debuttato in prima serata con “Affari tuoi- formato famiglia”; Amadeus è stato ospite a “Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto. Nell’introdurre il conduttore simbolo della Rai, la Littizzetto ha ironicamente affermato: “Voi accendete la televisione e c’è sempre lui“. Quanto dichiarato dalla Littizzetto, è senz’altro vero. Affari tuoi- formato famiglia, complice anche la figura amatissima dal pubblico di Amadeus, è stato un tentativo della Rai di togliere il trono della regina del sabato sera: Maria De Filippi con C’è posta per te Al che è subito intervenuto Fabio Fazio prendendo bonariamente in giro il collega: “Senti, la prossima volta che fai il Festival , te la porti per ... Leggi su zon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Reduce dal successo della 72° edizione del Festival di Sanremo, dopo aver debuttato in prima serata con “Affari tuoi- formato famiglia”;è statoa “Cheche fa”, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto. Nell’introdurre ilsimbolo della Rai, la Littizzetto ha ironicamente affermato: “Voi accendete la televisione e c’è sempre lui“. Quanto dichiarato dalla Littizzetto, è senz’altro vero. Affari tuoi- formato famiglia, complice anche la figura amatissima dal pubblico di, è stato un tentativo della Rai di togliere il trono della regina del sabato sera: Maria De Filippi con C’è posta per te Al che è subito intervenuto Fabio Fazio prendendo bonariamente in giro il collega: “Senti, la prossima volta che fai il Festival , te la porti per ...

