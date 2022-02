21 febbraio 1958, nasce il simbolo della pace (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutti abbiamo ben presente il simbolo della pace: lo abbiamo visto disegnato su dei cartelli nelle manifestazioni, stampato su t-shirt o proiettato in TV. In pochi però sanno effettivamente per quale motivo sia stato creato e cosa rappresenti. La storia del simbolo della pace Il 21 febbraio 1958 il matematico Bertrdand Russell decise di commissionare al disegnatore e pacifista Gerald Holtom un simbolo che desse sostegno alla Campagna per il disarmo nucleare. Inizialmente Holton ebbe l’idea di racchiudere la croce cristiana all’interno di un cerchio, ma ciò non fu apprezzato dalla Chiesa, la quale non voleva essere associata a marce di protesta. Il disegnatore allora si ingegnò per realizzare quell’icona che poi sarebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutti abbiamo ben presente il: lo abbiamo visto disegnato su dei cartelli nelle manifestazioni, stampato su t-shirt o proiettato in TV. In pochi però sanno effettivamente per quale motivo sia stato creato e cosa rappresenti. La storia delIl 21il matematico Bertrdand Russell decise di commissionare al disegnatore e pacifista Gerald Holtom unche desse sostegno alla Campagna per il disarmo nucleare. Inizialmente Holton ebbe l’idea di racchiudere la croce cristiana all’interno di un cerchio, ma ciò non fu apprezzato dalla Chiesa, la quale non voleva essere associata a marce di protesta. Il disegnatore allora si ingegnò per realizzare quell’icona che poi sarebbe ...

Advertising

BersaniLeda : RT @PatriziaTenda: 17 febbraio 1958 a Vittorio Strada Gli inediti di [Isaak] Babel li ha la moglie, a Parigi. Segnala quel che puoi trovare… - IlMattinoFoggia : Per molti fu una conquista di civiltà, per altri solo un'ipocrisia: oggi, #21febbraio 1958, chiudono le case di tol… - FrancescoCurti3 : RT @CiaoKarol: Il 19 febbraio 1958 apparve Nostra Signora di tutti i Popoli. E annunciò la morte di Pio XII: Oggi, 19 febbraio è l’annivers… - WelfareNetwork : AccaddeOggi 20 febbraio 1958 – Viene promulgata la Legge Merlin, che abolisce le case di tolleranza in Italia… - sevenblog_it : Lettere dalle case chiuse, Attilia Patri ripercorre i momenti prima dell'approvazione della Legge Merlin, il… -