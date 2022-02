VIDEO Yuzuru Hanyu struggente al Galà di Pechino 2022. Riviviamo la splendida performance (Di domenica 20 febbraio 2022) E poi c’è lui, che rimette sempre le cose al proprio posto. Yuzuru Hanyu si è reso protagonista di una performance struggente in occasione del Gala Olimpico di Pechino 2022, mandando completamente su di giri sia gli spettatori presenti in arena che i tantissimi fan sparsi in giro per il mondo. L’alieno di Sendai ha pattinato sulle tradizionali note nipponiche de “Haru yo koi”, con cui ha potuto mettere sul piatto tutto il suo immenso talento in una coreografia ricercatissima studiata nel minimo dettaglio. Qualcosa che va oltre tutto, anche oltre il quarto posto ottenuto in questa rassegna a cinque cerchi. Fluidità, morbidezza, intensità, arte, poesia. Semplicemente Yuzuru Hanyu, un artista in scena con passi meravigliosi e il solito elevatissimo triplo ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) E poi c’è lui, che rimette sempre le cose al proprio posto.si è reso protagonista di unain occasione del Gala Olimpico di, mandando completamente su di giri sia gli spettatori presenti in arena che i tantissimi fan sparsi in giro per il mondo. L’alieno di Sendai ha pattinato sulle tradizionali note nipponiche de “Haru yo koi”, con cui ha potuto mettere sul piatto tutto il suo immenso talento in una coreografia ricercatissima studiata nel minimo dettaglio. Qualcosa che va oltre tutto, anche oltre il quarto posto ottenuto in questa rassegna a cinque cerchi. Fluidità, morbidezza, intensità, arte, poesia. Semplicemente, un artista in scena con passi meravigliosi e il solito elevatissimo triplo ...

