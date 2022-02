VIDEO / Tifosi insultano Foden, la madre interviene per difenderlo: scoppia la rissa (Di domenica 20 febbraio 2022) Brutto episodio nel quale è stato coinvolto il centrocampista del Manchester City, Phil Foden, dopo la sconfitta contro il Tottenham Leggi su golssip (Di domenica 20 febbraio 2022) Brutto episodio nel quale è stato coinvolto il centrocampista del Manchester City, Phil, dopo la sconfitta contro il Tottenham

Advertising

romeoagresti : #Rugani ai tifosi post controlli al J Medical: “Niente di grave” ????????@GoalItalia - GiovaAlbanese : Tutto l'affetto dei tifosi della #Juventus per Paulo #Dybala ?? @Gazzetta_it - FrancescoLivo_ : #BolognaFC: i tifosi rossoblù caricano la squadra in vista dell’importante partita contro lo #Spezia di domani - DYBALA21441649 : RT @GiovaAlbanese: Tutto l'affetto dei tifosi della #Juventus per Paulo #Dybala ?? @Gazzetta_it - CrapanzanoRobin : RT @GiovaAlbanese: Tutto l'affetto dei tifosi della #Juventus per Paulo #Dybala ?? @Gazzetta_it -