Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2022 ore 08 | 30

(Di domenica 20 febbraio 2022)DEL 20 FEBBRAIOORE 08.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE IN QUESTE PRIME DEL MATTINO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI TRADE DELLAOGGI AE IN PROGRAMMA LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE, NELLA FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 CI SARA LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO. INOLTRE VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE, SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINNE BUS DI ZONA. INFINE RICORDIAMO CHE DA DOMANI SI FERMA IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE LINEE S AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E PROFILI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA DA SARA SPANO’ ...

Advertising

romamobilita : Oggi a #Roma la #viabilità e i #trasporti - romamobilita : #Roma #viabilità Oggi è domenica ecologica - lpasquarelli010 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Venerdì 25 febbraio sciopero del trasporto pubblico. In città, possibili stop sulle linee Atac e Roma Tp… - lapiazzaweb : #Vicenza #Viabilità, finalmente un chilometro di via Quadri viene sistemato grazie ai soldi di #Roma… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2022 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-02-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

L'introduzione del nuovo sistema diha previsto la contestuale attivazione del doppio ...da via Marco Tullio Cicerone e dalla villa comunale proseguono direttamente la marcia verso viale,...L'amministrazione comunale, sensibile alle problematiche dellaurbana e in modo ... Strade : Via, via D'Afflitto - via Tribunali, via Mancini, via Marconi, via Calvario, piazza Garibaldi, ...