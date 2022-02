Venezia-Genoa 1-1: il tabellino (Di domenica 20 febbraio 2022) Venezia-Genoa 1-1 (1-1 fpt) Venezia (4-3-1-2): Romero; Ceccaroni, Svoboda, Caldara, Haps; Crnigoj (dal 1’st Ebuhei 6; dal 30’st Ul... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022)1-1 (1-1 fpt)(4-3-1-2): Romero; Ceccaroni, Svoboda, Caldara, Haps; Crnigoj (dal 1’st Ebuhei 6; dal 30’st Ul...

Advertising

Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Venezia-Genoa 0-0 in diretta su - internewsit : Venezia-Genoa, 1-1 nello scontro salvezza! I rossoblù sfideranno l'Inter - - calciomercatoit : ??#SerieA, #VeneziaGenoa 1-1: lo scontro salvezza finisce in parità, #Ekuban risponde a #Henry ???? - watari_venezia : RT @VeneziaFC_IT: Dopo una partenza a pieno ritmo, il Genoa pareggia. La lotta rimane tesa, ma senza ulteriori reti, per tutto il secondo t… - champagnefefe : Venezia-Genoa da Calcioscommesse -