Tragedia a Foligno | cade dal balcone e muore l' ambasciatrice in Australia Francesca Tardioli

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Foligno

Gazzetta del Sud

morta cadendo dal balcone di una abitazione di via Fazi, ain Umbria, Francesca Tardioli , 57 anni. Ambasciatrice italiana a Canberra , in Australia, si trovava a, sua città natale, per trascorrere alcuni giorni di ferie. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di capire le cause dell'incidente. La donna avrebbe perso l'equilibrio ...Lasabato a: per l'ambasciatrice d'Italia a Canberra Francesca Tardioli, 57 anni, non c'è stato nulla da faresabato: l' ambasciatrice d'Italia in Australia, Francesca Tardioli, è morta precipitando dal balcone di un'abitazione in via Fazi. Per la diplomatica folignate, 57 anni, non c'è ...È morta cadendo dal balcone di una abitazione di via Fazi, a Foligno in Umbria, Francesca Tardioli, 57 anni. Ambasciatrice italiana a Canberra, in Australia, si trovava a Foligno, sua città ...Tragedia questa mattina sulla Marecchiese, poco dopo l'abitato di Villa Verucchio in direzione Novafeltria. Per causa in ...