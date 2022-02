Theo Hernandez rischia una denuncia | il suo pitbull ha aggredito un pinscher e la sua padrona

(Di domenica 20 febbraio 2022) La notizia è de La Provincia di Como: a Guanzate, unscappato dalla villa dell’esterno sinistro del Milane della sua compagna Zoe Cristofoli ha azzannato un, di nome Milo, che purtroppo non ce l’ha fatta. Ilapparteneva a una coppia di anziani del posto, Maria Luisa Annoni e il marito Federico Vezzoli, che l’avevano portato a passeggio. Ilsarebbe fuggito da casa, nei pressi delle rive del lago, quando il cancello è stato aperto per far entrare l’auto di un collaboratore. È la nipote della proprietaria delche ha lanciato sui social un appello per trovare testimoni dell’accaduto. «Mia zia e mio zio sono ancora molto spaventate. Milo era tenuto al guinzaglio dalla zia mentre ...

Gazzetta_it : Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan - Corriere : Pitbull scappa dalla villa di Theo Hernandez e uccide un cagnolino - cmdotcom : Milan, #Hernandez nei guai: il suo Pitbull incustodito uccide un cane, ora Theo rischia la denuncia… - MomentiCalcio : #Milan, Theo #Hernandez a rischio denuncia: il pitbull sbrana un cane - napolista : #TheoHernandez rischia una denuncia: il suo pitbull ha aggredito un pinscher e la sua padrona È avvenuto a Guanzat…

Un pitbull, secondo testimonianze uscito dalla villa di Guanzate (Como) in cui vive il difensore francese del Milan, ha assalito e ucciso un cagnolino di piccola taglia, un pinscher, che la padrona stava portando al guinzaglio lungo la strada. La vicenda è stata denunciata sui social dalla nipote ...